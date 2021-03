Samsung schickt erste Micro-LED-Modelle ins Rennen

Der Markt für TVs hat aktuell einiges zu bieten. Da wäre einmal Samsung mit der QLED-Technologie, dann gibt es da noch LG mit OLED-Panels, dann gibt es eine neue und hellere OLED-Generation und dann kommen auch noch Mini-LEDs dazu.

Samsung plant vier Micro-LED-Modelle

Das wird langfristig alles keine Rolle im Highend-Bereich spielen, wenn es nach Samsung geht, deren Zukunft bei Micro-LEDs liegt. Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis diese Technologie erschwinglich ist, aber 2021 geht es richtig los.

Samsung hat schon angekündigt, dass man in diesem Jahr die ersten Modelle für Privatanwender auf den Markt bringen möchte und jetzt wissen wir auch, was für die kommenden Monate geplant ist. Es wird bald vier Micro-LED-Modelle geben.

Den Anfang machen zwei Modelle im März, es handelt sich um die größten Micro-LED-TVs im Lineup. Wir sprechen über 110 und 99 Zoll, bevor dann im Herbst eine Version mit 88 Zoll folgen wird. Ein Modell mit 76 Zoll kommt später und da man nur von „in Planung“ spricht, könnte uns das womöglich erst 2022 erwarten.

Die Micro-LED-Technologie basiert weiterhin auf der LED-Technologie, doch man kann die einzelnen LEDs abschalten und ansteuern, womit wir eine OLED-Qualität bekommen. Allerdings ohne die Nachteile von OLED, denn die Panels sind deutlich heller. Daher ist diese Technologie auch langfristig die Zukunft für Samsung.

Samsung nennt noch keine Preise

Die spannende Frage lautet nun: Wie teuer werden die Micro-LED-Modelle von Samsung sein? Nun, diese Frage hat man auf dem Event diese Woche noch nicht beantwortet, aber da die ersten zwei Modelle noch diesen Monat kommen, werden wir die Preise bald erfahren. Wir rechnen aber mit extrem hohen Preisen.

Auf der TV-Webseite von Samsung sind bisher übrigens noch keine Modelle für 2021 gelistet, was mich wundert, da Samsung das neue Portfolio mittlerweile ein zweites Mal angekündigt hat. Selbst bei den Mini-LED-Modellen haben wir nur die Preise für die USA. Wir werden euch hoffentlich bald alle Details liefern können.

Ich persönlich bin jedenfalls sehr gespannt auf das neue Lineup für 2021, denn da ist so ziemlich alles dabei. Eine neue OLED-Generation von LG, die heller ist, die erste Mini-LED-Generation und dann eben Micro-LED-Modelle. Es wird interessant zu sehen, wie groß die Unterschiede sind und was sich am Ende durchsetzt.

