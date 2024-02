Samsung möchte das „Dilemma der digitalen Gesundheit“ lösen

Samsung teaserte letzten Monat den ersten Galaxy Ring an und im Rahmen des Mobile World Congress 2024 in Barcelona hat man diesen erstmals gezeigt. Es ist ein sehr leichter Ring, den man in mehreren Größen und drei Farben kaufen kann.

Ein Marktstart ist noch für dieses Jahr vorgesehen, ein Datum nannte Samsung in Barcelona aber nicht und einen Preis haben wir auch nicht. Die Sensoren wollte man leider auch noch nicht nennen, es gibt aber die üblichen Fitness-Funktionen.

Samsung plant neuen Vitalitätsstatus

Mit dem Galaxy Ring und der kommenden Galaxy Watch 6 wird Samsung außerdem einen „Vitalitätsstatus“ einführen, sofern man auch ein passendes Galaxy S24 dafür besitzt, denn das aktuelle Android-Flaggschiff ist hier leider die Voraussetzung.

Samsung hat „große Ambitionen“ für den Galaxy Ring, man möchte nicht einfach nur ein weiteres Wearable auf den Markt bringen, in der Pressemitteilung spricht man sogar davon, dass man das „Dilemma der digitalen Gesundheit“ lösen möchte.

Was ist das Dilemma? Man legt die Ziele selbst fest. Samsung möchte aber genau hier einspringen und euch an die Hand nehmen. Das Wearable-Ökosystem soll eine Symbiose bilden und ein Ring am Finger ist dabei wohl ein sehr wichtiges Element.

Ich bin gespannt, denn eine recht große Sport-Zielgruppe dürfte bei den Ringen eher nicht dabei sein: Besucher eines Fitness Studios. So geht es jedenfalls mir, ein Ring am Finger ist bei dieser Sportart bedauerlicherweise sehr unbequem. Für den Rest, der es auch etwas dezenter mag, ist so ein Ring aber sicher eine gute Option.

