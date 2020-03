Samsung OLED TV doch erst ab 2021?

Es ist mittlerweile kein Geheimnis, dass Samsung zwar an TVs mit der microLED-Technologie arbeitet und das langfristig die Zukunft ist, doch diese Technologie im Moment noch unglaublich teuer ist und es einige Jahre dauern wird.

Daher will man nun doch in den Markt für OLED TVs einsteigen und viele haben schon vermutet, dass das 2020 passieren wird. Doch auf der CES 2020, auf der Samsung neue TV-Modelle zeigt, wurde kein Wort über OLED-Modelle verloren.

Samsung will 2020 mehr QLED TVs verkaufen

Wie The Elec berichtet, will Samsung die Zahl der verkauften QLED-Modelle in diesem Jahr sogar deutlich steigern. Konnte man 2019 knapp 5,3 Millionen Einheiten verkaufen, so hat man für 2020 angeblich 8 Millionen Einheiten angepeilt.

So eine Steigerung im Highend-Bereich würde man wohl kaum anpeilen, wenn man in ein paar Monaten den Schritt zu OLED geplant hätte. Was mich spekulieren lässt, dass wir die ersten OLED TVs von Samsung doch erst 2021 sehen werden.

