Samsung zeigt neue MicroLED-TVs

Samsung präsentierte gestern einen neuen 8K-QLED-TV mit einem dünnen Rand, in der Nacht von Sonntag auf Montag legte man nach. Das Thema MicroLED spielte wie in den letzten Jahren ebenfalls eine Rolle und das erste Gerät „The Wall“ hat man natürlich wieder auf der CES 2020 dabei.

Erstmals vorgestellt wurde The Wall auf der CES 2018, jedoch nur als Version mit 146 Zoll, die fast eine halbe Million Euro kostet. Auf der CES 2019 folgte dann die Version mit 75 Zoll, einer durchaus gängigen Größe bei Highend-TVs. Die CES 2020 hat Samsung genutzt, um weitere Größten anzukündigen.

Samsung: The Wall kommt in 5 Größen

Neu sind 88, 93, 110 und 150 Zoll (die Version mit 146 Zoll scheint wegzufallen). Samsung spricht wie immer darüber, dass MicroLED-TVs die Vorteile von LCD und OLED quasi vereinen und The Wall bietet nicht nur optimale Schwarzwerte und Farben, sondern auch eine Helligkeit von bis zu 5000 nits.

Kurz: Es ist die Zukunft der Display-Technologien.

Was uns Samsung aber auch in diesem Jahr schuldig bleibt: Was wird ein Modell mit 75 Zoll kosten, wann wird es kommen und wann rechnet Samsung damit, dass MicroLED-TVs die aktuellen QLED- und OLED-Modelle ablösen?

Samsung: MicroLED wird wohl noch dauern

Da Samsung weiterhin QLED-Flaggschiffe zeigt und demnächst wohl auch OLED-Modelle auf den Markt bringen wird, rechne ich nicht vor 2025 mit bezahlbaren Modellen in der Region von 65 oder 75 Zoll. Ich vermute, dass es in 2-3 Jahren langsam losgehen könnte, aber das ist reine Spekulation.

Persönlich hoffe ich jedoch darauf, dass Samsung diese Technologie nun schnell vorantreibt und damit Erfolg hat, denn ich besitze eine guten QLED TV, der aber ein paar Jahre auf dem Buckel hat und bevor ich jetzt zu OLED wechsle, würde ich eigentlich lieber MicroLED abwarten, denn das klingt vernünftiger.

Doch da müssen wir nun vermutlich wieder ein Jahr warten, vielleicht nennt uns Samsung dann auf der Consumer Electronics Show 2021 mehr Details.

