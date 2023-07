Samsung One UI 5.1.1 kommt bald: Beta-Test schreitet weiter voran

Anfang Juli startete Samsung das offizielle Testprogramm für das kommende Software-Update der Benutzeroberfläche One UI. Die neue Version soll die Versionsnummer 5.1.1 tragen und auf der neunten Generation der Galaxy Tab S-Reihe, dem Galaxy Z Fold 5 und Flip 5 ihr Debüt feiern. Für die Teilnehmer des Testprogramms, das bisher nur in Südkorea verfügbar ist, gibt es jetzt Neuigkeiten.

Laut dem Online-Magazin SamLover hat Samsung nun die zweite Beta-Version veröffentlicht. Das Update konzentriert sich auf Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen und steht für die Modelle der Galaxy Tab S8-Reihe zum Herunterladen bereit.

Die Release-Notes sehen wie folgt aus:

– Fixed errors related to hotspot and WI-FI.

– Comfortable screen viewing actions cannot be restored after exiting the mode.

– Many other improvements.