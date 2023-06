Neue Android-Smartphones: Samsung lädt zum Event im Juli ein

Es hat sich bereits angedeutet, dass Samsung die neuen Smartphones für das zweite Halbjahr in diesem Jahr noch früher zeigen wird und so ist es auch, denn das zweite Unpacked-Event für 2023 findet bereits Ende Juli statt, so Samsung.

Außerdem hat sich Samsung gegen die USA entschieden, dieses Mal wird man die neuen Smartphones in Seoul präsentieren. Neue Smartphones? Es geht um eine neue Generation an Foldables, also Nachfolger für das Galaxy Z Flip und Fold.

Darüber hinaus werden wir auch eine neue Samsung Galaxy Watch 6 und das Samsung Galaxy Tab S9 sehen, abgerundet wird das Event wohl auch von neuen Samsung Galaxy Buds. Das konkrete Datum hat Samsung noch nicht genannt, aber es steht der 26. Juli im Raum. Wir halten euch hier natürlich auf dem Laufenden.

