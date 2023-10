Samsung One UI 6.0: Beta Test-Programm geht in die sechste Runde

Seit Mitte August läuft das offizielle Beta-Testprogramm für die Benutzeroberfläche One UI in der neuen Hauptversion 6.0 von Samsung. Meine Vermutung bei der Veröffentlichung der fünften Beta-Version, dass Samsung das große Android-Update zeitgleich mit Google veröffentlichen würde, hat sich letztendlich nicht bewahrheitet. Dafür hat das Unternehmen nun eine weitere Beta-Version für Tester zur Verfügung gestellt.

Das Beta Test-Programm schreitet weiter voran

Die inzwischen sechste Beta-Version enthält wie üblich weitere Stabilitätsverbesserungen und Fehlerbehebungen. Zusätzlich wurden „weitere Verbesserungen für eine optimale Performance“ integriert. Weitere Details nennt Samsung nicht.

Ich gehe davon aus, dass das Release von One UI 6.0 nun Ende Oktober sein wird – es ist daher durchaus möglich, dass eine siebte Testversion noch folgen wird.

Während das Beta-Testprogramm also noch läuft, arbeitet das Unternehmen bereits an der nächsten Version von One UI, die dann voraussichtlich die Basis für die neue Samsung Galaxy S-Reihe sein wird. Das Punkt-Update mit der Versionsnummer 6.1 wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 veröffentlicht und soll ersten Gerüchten zufolge den Fokus auf KI-Funktionen legen.

