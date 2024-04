Samsung plant ganz „neue“ Galaxy Watch für 2024

Samsung erweitert das Lineup an Smartwatches in diesem Jahr und hat wohl ein ganz neues Modell in Planung, welches sich nicht nur unter dem Top-Modell (Pro oder Classic), sondern auch noch unter der normalen Galaxy Watch einordnet.

In diesem Jahr, das Event findet wohl schon im Juli statt, sehen wir also nicht nur die Samsung Galaxy Watch 7 und Samsung Galaxy Watch 7 Pro, sondern auch die Samsung Galaxy Watch 4 (2024), die derzeit einige als FE-Modell bezeichnen.

Doch wie man hört, wird das keine Samsung Galaxy Watch FE, es wird einfach nur eine Neuauflage der Samsung Galaxy Watch 4. Eine Strategie, die wir so auch von Apple kennen, die schon zweimal eine Apple Watch SE auf den Markt gebracht und dabei einfach alte und abgespeckte Hardware einer Apple Watch genutzt haben.

Samsung möchte also mehr Marktanteil, dabei kann so ein günstiges Modell helfen. Mal schauen, was die Neuauflage der Samsung Galaxy Watch 4 kostet, denn das alte Modell kann man noch kaufen und das kostet mittlerweile keine 160 Euro mehr.

