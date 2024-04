Samsung Galaxy Watch 7: Neues Top-Modell für 2024 deutet sich an

Samsung plant angeblich ein zweites Unpacked-Event im Juli und wird uns dort vermutlich nicht nur Foldables, sondern auch Smartwatches zeigen. Die Samsung Galaxy Watch 7 steht an und soll in diesem Jahr wieder in drei Versionen kommen.

Doch was für ein Modell sehen wir neben der normalen Galaxy Watch 7, die es in zwei Größen geben wird? Kommt 2024 schon das eckige Design? Sehen wir die mutmaßliche Ultra-Version? Es ist jedenfalls eine große Smartwatch in Planung.

Samsung Galaxy Watch 7 Pro könnte kommen

Den Hinweis dazu liefert der mögliche Akku für das dritte Modell, der noch einen Hauch größer, als bei der Samsung Galaxy Watch 5 Pro ist. Mit der 6er gab es keine Pro-Version, sehen wir in diesem Jahr also eine Samsung Galaxy Watch 7 Pro?

Mit diesem Modell könnte Samsung die 600 mAh knacken und kombiniert man das mit einem neuen Chip und neuen Version von Wear OS, die effizienter sein soll, dann würde das sicher auch eine bessere Akkulaufzeit in diesem Jahr bedeuten.

Interessant ist aber auch die Strategie von Samsung. Es sieht so aus, als ob wir immer eine Basis der Galaxy Watch bekommen und sich „Classic“ und „Pro“ ab sofort jedes Jahr abwechseln. Die Samsung Galaxy Watch 8 Classic könnte dann also 2025 kommen und eine Samsung Galaxy Watch 9 Pro steht für 2026 an.

