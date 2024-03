Samsung Galaxy Watch 7 kommt: Wir haben neue Details

Samsung könnte das zweite Unpacked-Event in diesem Jahr bereits im Juli 2024 abhalten und da wir die neue Foldables schon gesehen haben, wundert es mich, dass wir bisher noch gar nicht viel über die Samsung Galaxy Watch 7 wissen.

Womöglich sehen wir erstmals eine Ultra-Version, vielleicht kommt in diesem Jahr schon das kantige Design (könnte auch 2025 passieren), aber mehr wissen wir im Moment nicht. Heute hat uns aber SamMobile ein neues Detail zur Uhr verraten.

Samsung Galaxy Watch 7: Drei Versionen geplant

Samsung plant angeblich wieder drei Versionen, also eine normale Galaxy Watch 7 in zwei Größen und dann noch eine bessere Version. Vielleicht kommt wieder eine Pro, vielleicht eine weitere Classic, oder eben die oben erwähnte Ultra-Version.

Was aber sicher scheint, so die Quelle, ist die doppelte Menge an Speicher. Bisher gibt es 16 GB internen Speicher, mit der Samsung Galaxy Watch 7 (allen Modellen) sind dann 32 GB geplant. Somit kann man mehr Offline-Musik darauf speichern.

