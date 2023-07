Samsung plant weiteren OLED TV mit einem Panel von LG Display

Samsung kündigte vor ein paar Tagen einen weiteren S90C an, ein neuer OLED TV für das aktuelle 2023er-Lineup. Der große Unterschied: Mit 83 Zoll gab es nicht nur eine neue Größe, sondern erstmals ein OLED-Panel von LG Display. Die bisherigen OLED TVs kamen mit einem QD-OLED-Panel von Samsung selbst auf den Markt.

Samsung: Neuer OLED TV mit 77 Zoll

Doch das war nur der Anfang, denn es wurde noch ein OLED TV entdeckt, der mit 77 Zoll daher kommt und ebenfalls Technik von LG Display besitzt. Das dürfte am Ende ein Modell der S90C-Reihe werden, ich tippe auf den Samsung GQ77S90C.

Samsung würde damit die Technologie für die kleineren OLED-Modelle (55 und 65 Zoll) in der etwas „preiswerteren“ Reihe liefern und LG versorgt die großen Modelle (77 und 83 Zoll). Nur schade, dass Samsung die Panels in einer Reihe vermischt, denn viele Kunden werden sich nicht informieren und mit einem Nachteil leben.

Wenn man schon ein OLED-Panel von LG kauft, dann von LG oder einem anderen Partner, der Dolby Vision unterstützt. Das fehlt bei Samsung, was okay ist, wenn man Technik von Samsung nutzt, aber in diesem Fall wäre ich mir nicht so sicher.

MediaMarkt Saturn präsentiert einen Akku-Fernseher Mit dem neuen PEAQ Portable TV von MediaMarkt Saturn startet in Kürze ein neuer Akku-Fernseher in den Markt. Der PEAQ Portable TV bietet einen 32-Zoll-Bildschirm und soll mit weniger als […]24. Juli 2023 JETZT LESEN →

-->