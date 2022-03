Samsung kündigt ersten OLED TV an

Samsung präsentierte im Januar das erste OLED-Panel für TVs, das QD-OLED-Panel. Allerdings waren einige überrascht, da Samsung selbst keine Smart TVs mit OLED präsentierte. Das hat man jetzt aber nachgeholt.

Samsung S95B kommt im Mai

Es wird 2022 einen OLED TV von Samsung selbst geben, den Samsung S95B, der in zwei Größen ab Mai erhältlich sein soll: 55 und 65 Zoll. Preise für den deutschen Markt hat Samsung allerdings noch nicht kommuniziert.

-->

In den USA sprechen wir über 2400 Dollar beziehungsweise 3500 Dollar, der erste OLED TV von Samsung ist also kein Schnäppchen. Das liegt aber auch daran, dass die Panels derzeit wohl sehr teuer in der Produktion sind.

Samsung setzt auf den Neural Quantum Processor 4K, Tizen als OS, Q-Symphony für den Sound und es gibt Dolby Atmos aber kein Dolby Vision. Das ist schade, aber ich bin dennoch sehr auf das OLED-Panel gespannt.

Sky Glass: Erster TV kommt nach Deutschland Sky hat Ende 2021 bekannt gegeben, dass man in den TV-Markt einsteigt und den Sky Glass vorgestellt. Das ist ein QLED Smart TV, den es in drei Größen gibt: 43 Zoll, 55 Zoll und 65 Zoll. Doch Sky geht das…7. März 2022 JETZT LESEN →

-->