Samsung kündigt Unpacked-Event an

Samsung hat heute ein weiteres Unpacked-Event für 2020 angekündigt und die Ankündigung selbst liefert einen durchaus eindeutigen Hinweis für das Produkt: Die Samsung Galaxy S20 „Fan Edition“ (Slogan: Unpacked for Every Fan).

Ein „günstiges“ Samsung Galaxy S20

Das Samsung Galaxy S20 FE (so wird es aktuell genannt) hat sich schon öfter in der Gerüchteküche präsentiert. Samsung geht damit einen ähnlichen Weg wie beim Galaxy S10 Lite und Galaxy Note 10 Lite, allerdings sieht es aktuell so aus, als ob das Lite-Branding wegfällt und man damit die Fans der Marke ansprechen will.

Beim Samsung Galaxy S20 FE wird wohl Highend-Hardware verbaut sein und wir bekommen den Snapdragon 865 (nur in der 5G-Version) und ein Display mit 120 Hz zum attraktiven Preis (nach ein paar Wochen, die UVP wird sicher zu hoch angesetzt sein). Samsung hat auch einige Farben für das neue S20 geplant.

Was mich aber etwas wundert: Warum spendiert man ausgerechnet diesem Modell ein Unpacked-Event? Die Lite-Modelle wurden letztes Jahr beide in Form einer kurzen Pressemitteilung angekündigt. Ist da eventuell noch mehr geplant? Wir werden es am 23. September auf dem Unpacked-Event von Samsung erfahren.

We asked. You answered. We delivered. Here's the Galaxy for every fan. Unpacked, September 23, 2020. #SamsungEvent pic.twitter.com/3r3q5iZfnT — Samsung Mobile (@SamsungMobile) September 14, 2020

