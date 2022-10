Samsung untersucht Problem mit geschwollenen Akkus

Vor ein paar Tagen sorgte der YouTuber „Mrwhosetheboss“ für Aufsehen, denn er hat ein Problem bei seinen Testgeräten festgestellt: Samsung-Smartphones neigen dazu, dass der Akku schwillt. Und damit ist nicht das Note-Problemkind gemeint.

Diese Geschichte kennen die meisten von euch mit Sicherheit, da musste Samsung erstmals ein Smartphone vom Markt nehmen. Laut „Mrwhosetheboss“ könnte das aber ein allgemeines Problem sein, wie er in einem Video auch ausführlich erklärt:

Samsung ist sich „dieser Angelegenheit bewusst“, so ein Statement gegenüber The Verge, und die „Prüfung weiterer technischer Bewertungen“ hat begonnen. Was das genau heißt, ist aber unklar. Ich weiß nicht, ob das Konsequenzen haben wird.

Immerhin ist das kein Problem wie beim Note, was auch häufiger mal bei privaten Anwendern vorkommt. Ein Fiasko wie beim Samsung Galaxy Note 7 erwarte ich hier eigentlich nicht, aber mal schauen, ob uns dieses Thema nochmal begleiten wird.

