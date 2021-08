Update kommt noch 2021: Samsung entfernt Werbung in einigen Android-Apps

Samsung ist dafür bekannt den Marktanteil gerne auszunutzen und Werbung in die eigenen Apps zu packen. Grundsätzlich war man bisher sehr offen für Werbung, es deutete sich sogar letztes Jahr ganz normale Werbung bei One UI selbst an.

Doch nun geht man wieder einen Schritt zurück, denn die Kritik der Nutzer wurde wohl zu laut. Samsung hat bestätigt, dass die Werbeanzeigen aus drei offiziellen Android-Apps bald wieder verschwinden werden: Wetter, Pay und Themes.

Ein entsprechendes Update soll in Planung sein und wird noch 2021 kommen. Ich würde fast auf One UI 4 (sprich Android 12) tippen. Laut eigenen Angaben hört man bei Samsung damit auf das Feedback der Nutzer, die Werbung kritisiert haben.

