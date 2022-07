Samsung verzichtet 2022 auf ein beliebtes Galaxy-Modell

Das Samsung Galaxy S22 FE soll es in diesem Jahr nicht geben, das hat sich schon im Juni angedeutet und sei laut The Elec beschlossen. Samsung kämpft auch noch mit der Chipkrise und man will den Fokus auf die aktuellen S22-Modelle legen.

Allerdings heißt das nicht, dass die FE-Reihe eingestellt wird. Ein Samsung Galaxy S23 FE soll sogar in Planung sein und nächstes Jahr kommen. Die aktuelle S22-Reihe verkauft sich aber angeblich so gut, dass Samsung keinen Bedarf sieht.

Finde ich schade, denn das S21 FE fand ich zwar nicht so stark, das S20 FE war aber ein echtes Highlight und vor allem haben sich viele in Deutschland gefreut, dass sie ein Galaxy-Flaggschiff mit einem Snapdragon-Chip kaufen konnten.

