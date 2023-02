Schränkt Apple den USB-Port im neuen iPhone ein?

Apple wird mit dem iPhone 15-Lineup den Schritt zu USB C gehen und sich von Lightning trennen. Das hat man schon bei so gut wie allen anderen Produkten getan, doch beim iPhone war Lightning bisher zu lukrativ, um sich davon zu trennen.

Daher hat die EU diese Entscheidung abgenommen und das bei Apple umgesetzt, womit man gerne auf Keynotes wirbt: Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Doch glaubt man einer aktuellen Meldung aus China, dann gibt es vielleicht einen Twist.

Wird Apple den USB-Port im iPhone einschränken?

Angeblich setzt Apple beim iPhone auf einen eingebauten Chip, der Zubehör als offiziell zertifiziert erkennt. Kennen die meisten iPhone-Nutzer sicher vom „Made for iPhone“-Logo. Doch für USB C? Warum? Und warum ausgerechnet beim iPhone?

Immerhin gibt es sowas bei einem MacBook oder iPad nicht.

Die einzige Vermutung, die ich hätte: Nur zertifiziertes Zubehör wird gewisse Dinge nutzen können, wie zum Beispiel eine schnellere Datenübertragung oder schnelles Laden. Man wird auch ganz normales USB C-Zubehör nutzen können, dann aber vielleicht mit Nachteilen. Das wirft die Frage auf: Warum würde Apple sowas tun?

Das Zertifizierungsprogramm ist eine gute Einnahmequelle für Apple und so könnte man sich der EU anpassen und gleichzeitig versuchen, dass die Cashcow mit dem Zubehör nicht einbricht. Ich weiß zwar nicht, ob man der Quelle trauen kann, aber das klingt irgendwie nach Apple. Und man könnte mit „Sicherheit“ argumentieren.

Man darf aktuell noch sehr skeptisch sein, da gilt es also weitere Gerüchte in den kommenden Wochen abzuwarten. Doch wir haben ja auch schon erfahren, dass USB C bei Apple nicht gleich modern bedeutet, irgendwie würde das also passen.

Apple Watch Series X: Sehen wir 2024 ein großes Upgrade? Die Apple Watch Series 7 brachte ein frisches Design mit, doch mit der Series 8 gab es ein kleines Upgrade und auch mit der Series 9 soll das nicht anders sein. Was wohl daran liegt, dass ein sehr großes Upgrade…8. Februar 2023 JETZT LESEN →

-->