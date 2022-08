Schwere Zeiten für Elektroautos

Die hohen Anschaffungskosten eines Elektroautos ließen sich bisher über die günstigeren Betriebskosten kompensieren. Das könnte bald schwieriger werden.

Elektroautos sind vergleichsweise teuer, aktuell nur schwer lieferbar und werden bald auch noch in geringerem Maße gefördert. Nun kündigt sich ein weiterer Effekt an: die massive Kostensteigerungen bei der Strombeschaffung.

Klimawandel, Umweltschutz, die Zukunft unserer Kinder – alles Gedankengänge, die auch bei der Anschaffung eines neuen Fahrzeugs eine Rolle spielen können. Am Ende hat die Realität aber oft gezeigt: entschieden wird über den Geldbeutel. Wer eine Förderung absahen und per eigenem Solarstrom laden kann, der greift gerne zum Elektroauto. Aber in Zeiten hoher Spritpreise waren auch die geringen Betriebskosten ein solides Argument für solche Fahrzeuge.

Mit der jetzt anstehenden Welle an Strompreiserhöhungen könnte sich das Blatt wieder wenden. Hier bleibt vor allem abzuwarten, ob die Spritpreise in gleichen Maße steigen bzw. auf hohem Niveau bleiben oder nicht.

EnBW hat jedenfalls dieser Tage u. a. mit nachfolgender Grafik und den geplanten Preisanpassungen beim Haushaltsstrom für Aufruhr gesorgt. Viele weitere Anbieter bzw. Stadtwerke sind gezwungen in eine ähnliche Richtung zu gegen.

Ganze Städte und Gemeinden beschließen aktuell Energiesparpläne und fahren sogar in großem Stil öffentliche Beleuchtungen runter. Das Konzept Elektroauto beißt sich offensichtlich mit diesem Ansatz, doch das Verbrenner-Aus steht bereits.

Vor uns liegt eine energiepolitische Kraftanstrengung, von staatlicher und privater Seite. Einige, für die individuelle Mobilität bisher selbstverständlich war, werden dabei auf der Strecke bleiben. Die Zeiten günstiger Mobilität sind vorbei. Den Planeten freut das vielleicht, die Autobauer vermutlich weniger.

