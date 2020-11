Scriptable: ARD Mediathek und Spotify-Wiedergabe im iOS-14-Widget anzeigen

Inspired by @trbnhck I made a @scriptableapp widget which shows the latest editor's picks of the ARD Mediathek (https://t.co/AhouHxdmq7) and plays the videos directly.

Gist: https://t.co/yRIVmmMSha pic.twitter.com/ho4AVEVzCC

— Marco Dengel (@marco79) November 4, 2020