SEE: Neuer Trailer stimmt auf 2. Staffel bei Apple TV+ ein

SEE war eines der großen Highlights als Apple TV+ angekündigt wurde und auch beim Marktstart warb Apple am Anfang oft damit. Die Serie ist aber doch nicht das erhoffte Highlight geworden, das ist mittlerweile eher Ted Lasso geworden.

Doch SEE kam nicht schlecht an und mit 7,6 Punkten bei IMDb ist die Serie ganz okay bei den Bewertungen. Ich würde auch 6,5 bis 7 Punkte geben, denn die Idee ist gut, aber irgendwie fehlte oft etwas, um richtig begeistert bei SEE zu sein.

SEE geht im August weiter

Am 27. August wird dann die zweite Staffel von SEE ihre Premiere bei Apple TV+ feiern und passend dazu hat Apple jetzt einen Trailer veröffentlicht, der uns auch ein bisschen zeigt, was sich die Serienmacher hier überlegt haben.

Werde ich mir sicher anschauen, aber ich habe mein Probeabo dennoch vor ein paar Tagen beendet und irgendwann im Winter buche ich einen Monat für Ted Lasso, SEE und auch auf Foundation bin ich persönlich sehr gespannt.

