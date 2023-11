SEGA möchte mit Sonic so erfolgreich wie Nintendo mit Mario sein

Vor ein paar Tagen starteten Sonic Superstars und Super Mario Bros. Wonder gleichzeitig und in einigen Ländern (wie Japan) ging der Sieg eindeutig an den Klempner von Nintendo. Doch SEGA gibt nicht auf, man möchte Mario schlagen.

In einem neuen Interview hat Osamu Ohashi betont, dass Sonic irgendwann Mario „übertreffen“ soll. Ich habe beide Spiele hier und zocke sie parallel auf der Switch, mein Eindruck zu Sonic ist bereits online und mein Fazit zu Mario folgt auch bald.

Kurz: Nein. Nintendo ist auf einem ganz anderen Level als SEGA unterwegs und Super Mario Bros. Wonder ist eine ganz andere Liga als Sonic Superstars. Sonic ist gut und macht Spaß, gar keine Frage, aber Super Mario ist um Längen besser. Man soll aber Ziele und Träume haben, warum also nicht die Nummer 1 in Angriff nehmen.

Ganz einfach: Ich möchte Mario übertreffen. Sonic ist ein Spiel, das ursprünglich entwickelt wurde, um mit Mario zu konkurrieren, und es hat dieses Ziel noch immer nicht erreicht. Unser Ziel ist es, Mario einzuholen und zu übertreffen, weil wir Mario respektieren.

