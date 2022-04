Neuer ANC-Kopfhörer vorgestellt: Sennheiser Momentum True Wireless 3

Bei Sennheiser hat man es nicht so eilig mit dem Momentum True Wireless, denn da gibt es nur alle zwei Jahre ein Update. Das Original kam 2018, die zweite Version kam 2020 und in diesem Jahr erscheint der Sennheiser Momentum True Wireless 3.

Sennheiser hat das Design angepasst, das ANC (aktive Geräuschunterdrückung) optimiert und das Case bringt jetzt endlich Qi für kabelloses Laden mit. Der neue Kopfhörer unterstützt außerdem diese Formate: AAC, SBC und aptX Adaptive.

Sennheiser möchte 250 Euro haben

Wir sprechen beim Sennheiser Momentum True Wireless 3 über eine Akkulaufzeit von 7 Stunden (28 Stunden mit Case) und es gibt eine IPX4-Zertifizierung. Zum Marktstart am 10. Mai wird es drei Farben geben: Schwarz, Weiß und Graphite.

Die UVP des Sennheiser Momentum True Wireless 3 liegt bei 249,90 Euro, man ordnet sich also in der gehobenen Liga ein. Der oft gelobte Sony WF-1000XM4 ist ein paar Euro günstiger, das dürfte also auch die Messlatte für Sennheiser sein.

Laut Sennheiser startet der Vorverkauf ab sofort über die eigene Produktseite, das ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht möglich. Die Konsumenten-Sparte von Sennheiser wechselte übrigens letztes Jahr den Besitzer (Sonova Holding AG).

