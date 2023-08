Sharp setzt bei neuen OLED TVs auf Samsung

Samsung Display produziert mittlerweile eigene OLED-Panels und setzt dabei auf QD-OLED-Panels, die sich dadurch abheben, dass sich besonders hell sind. Sonst eine Schwäche von OLED. Und so langsam kommen auch mehr Partner mit dazu.

Den Anfang machte bei der ersten Generation natürlich Samsung selbst, doch auch Sony war direkt mit dabei. Die beiden Marken haben auch QD-OLED-Modelle mit der zweiten Panel-Generation vorgestellt und Sharp steigt jetzt ebenfalls damit ein.

In Japan präsentierte man vier neue OLED TVs, zwei davon (55 Zoll und 65 Zoll) kommen mit einem QD-OLED-Panel von Samsung Display auf den Markt. Bisher ist noch unklar, ob die zwei neuen OLED TVs von Sharp für Deutschland geplant sind. Sharp verkauft seine Smart TVs in Deutschland, ich könnte es mir also vorstellen.

