Signal Messenger ermöglicht Löschen von Kontakten

Signal, bekannt für seinen Fokus auf Datenschutz und Privatsphäre, hat eine neue Funktion eingeführt, die es Nutzern ermöglicht, Kontakte aus der App zu löschen.

Bisher konnten Kontakte nur blockiert werden, was bedeutete, dass Nachrichten von blockierten Kontakten nicht mehr empfangen wurden. Mit dieser neuen Funktion haben Signal-Nutzer die volle Kontrolle darüber, welche Kontakte sie in ihrer Liste sehen und welche nicht. Das Löschen von Kontakten ist einfach und erfolgt über die Option „Entfernen“ in der Kontaktliste.

Gelöschte Kontakte verschwinden aus der Liste und haben keinen Zugriff mehr auf das aktuelle Profilbild oder die Stories des Nutzers. Gelöschte Kontakte können jedoch weiterhin Nachrichten senden, wenn sie dies wünschen, und der Nutzer erhält eine Benachrichtigung, wenn der Kontakt wieder zur Liste hinzugefügt wird.

Die Funktion ist in allen aktuellen Versionen von Signal verfügbar (Android 6.38, iOS 6.48 und Desktop 6.37).

Der freie Messenger Signal wird von der gemeinnützigen Signal Foundation entwickelt. Der Quellcode von Signal ist öffentlich zugänglich und kann von jedem Interessierten eingesehen und überprüft werden.

