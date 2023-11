WhatsApp möchte Problem mit KI-Stickern in den Griff bekommen

WhatsApp führte vor ein paar Tagen neue KI-Funktionen ein und dazu gehören auch die KI-Sticker. Hier wird mit einer KI ein Sticker auf Begriffen erstellt, die ihr vorgebt. Grundsätzlich eine gute Idee, die aber auch noch Schwächen besitzt.

WhatsApp erstellt Kinder mit Waffen

So entstehen bei den KI-Stickern auch Sticker mit Vorurteilen, es entstehen Kinder mit Waffen und Nude-Inhalte sind auch dabei. Die Tage machte ein Karl Marx mit großen Brüsten die Runde. Bei Meta kennt man das Problem und arbeitet daran.

In einem kurzen Statement via Mail bei The Verge hat man betont, dass man diese Funktion optimieren möchte. Doch ist die KI-Funktion das Problem? Ganz so leicht ist es nicht, denn bei vielen Stickern hat der Mensch die Vorgabe für den Inhalt gemacht. Wenn man von der KI einen Karl Marx mit Brüsten möchte, dann gibt es das.

zuckerberg is directly responsible for this specifically pic.twitter.com/6K3ShlnG2D — podesbiens.bsky.social (@Pioldes) October 3, 2023

Allerdings geht es auch um Vorurteile, denn „Muslim“ und „Junge“ darf nicht zu einem Kind mit Waffe als Sticker führen. Das ist zwar ein Vorurteil vieler Menschen, aber da muss der Algorithmus optimiert werden, damit er das nicht noch bedient.

Ich bin mal gespannt, wie sich das mit dem KI-Funktionen langfristig entwickelt und wie die möglichen Einschränkungen aussehen werden. Am Ende nutzt die KI aber das Wissen aus dem Internet und diese Inhalte haben Menschen geschaffen. Die KI-Sticker sind übrigens noch nicht in Deutschland (jedenfalls für alle) verfügbar.

