Signal Messenger: Spendiere deinen Freunden jetzt Geschenk-Abzeichen

Signal, der Messenger mit Fokus auf Datenschutz, ermöglicht es seinen Nutzerinnen und Nutzern nun, für ihre Kontakte zu spenden und ihnen Geschenk-Buttons zukommen zu lassen.

Die gemeinnützige Signal-Foundation, die den Messenger entwickelt, finanziert sich durch Spenden und benötigt nach eigenen Angaben jährlich rund 40 Millionen Dollar für Entwicklung und Serverkosten. Schon bisher konnten Signal-Nutzer in der App für die Plattform spenden und erhielten dafür einen Badge in ihrem Profil.

Die Neuerung ermöglicht es jetzt, auch für andere Signal-Kontakte zu spenden und diesen für eine Spende von 5 Euro ein Geschenkabzeichen für 60 Tage im Profil zu schenken.

Um für Signal-Kontakte zu spenden, können die Nutzerinnen und Nutzer in der App unter „Einstellungen – An Signal spenden – Für einen Freund spenden“ einen Kontakt auswählen, dem sie 5 Euro spenden möchten. Der ausgewählte Kontakt wird benachrichtigt, dass in seinem Namen an Signal gespendet wurde und kann dann entscheiden, ob er das Geschenk-Abzeichen für 60 Tage in seinem Profil anzeigen möchte oder nicht.

Der freie Messenger Signal wird von der gemeinnützigen Signal-Foundation entwickelt. Der Quellcode von Signal ist öffentlich zugänglich und kann von jedem Interessierten eingesehen und überprüft werden.

