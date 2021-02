Signal Messenger: Update macht das Senden von Nachrichten in großen Gruppen schneller

Nachdem der Signal Messenger zuletzt vor vier Tagen unter Android aktualisiert wurde, hat nun die iOS-Version ein Update erhalten. Mit dabei sind neue Funktionen und Verbesserungen.

Nutzer bekommen mit dem Update einige Fehlerbehebungen sowie ein paar mehr Optionen an die Hand. Zum einen soll nun das Senden von Nachrichten in großen Gruppen schneller sein. Hier kam es bisher ab und an zu Verzögerungen. Auch bringt die Aktualisierung einige „große“ Verbesserungen der Bedienungshilfen, unter anderem VoiceOver-Beschreibungen von Nachrichten.

Weiterhin sind nun die neuen Designs für das Hochladen von Anhängen und den Ladefortschrittsindikator enthalten. Und die Probleme, die zu Speicherabstürzen führten, sollen nun ebenfalls der Vergangenheit angehören. Wie schon beim letzten Mal dürften das Update für Android wieder etwas zeitversetzt bei den Usern landen.

