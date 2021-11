sim.de: LTE-Tarif mit 10 GB für 6,66 Euro pro Monat

Die Mobilfunkmarke „sim.de“ bietet ab heute wieder vergünstigte LTE-Aktionstarife für verschiedene Nutzergruppen an. Auch ein 10-GB-Tarif ist dabei.

Nutzer mit einem etwas höheren Bedarf an mobilem Datenvolumen aufgepasst: Die Mobilfunkmarke sim.de bietet für kurze Zeit den Tarif LTE 10 GB für 6,66 EUR monatlich an. Wie ist dieser Preis möglich? Neben dem mobilen Datenvolumen von 10 GB sind 60 Freiminuten zum Telefonieren sowie EU-Roaming inklusive. Es gibt also keine Allnet-Flat.

Wer eine Telefonie- und SMS-Flat benötigt, der müsste zum Tarif sim.de LTE All 4 GB + 4 GB (= 8 GB gesamt) extra greifen, der ab heute für 7,99 Euro pro Monat zu haben ist.

Der LTE-Vertrag mit 10 GB für unter 7 EUR pro Monat und auch der 8-GB-Tarif sind bis zum 16. November 2021 um 11 Uhr zeitlich befristet verfügbar. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland (o2-Netz). Neukunden erhalten zudem einen Wechselbonus in Höhe von 6,82 Euro, wenn sie ihre Rufnummer mitbringen.

Und wer weniger Datenvolumen sowie eine Allnet-Flat benötigt, der schaut sich die aktuellen Aktionen von winSIM oder handyvertrag.de genauer an.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

