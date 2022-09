Sipgate streicht kostenlosen Einsteigertarif

Sipgate streicht seinen kostenlosen Einsteigertarif, wie das Unternehmen aktuell per Presseaussendung mitgeteilt hat.

Man verabschiedet sich demnach vom Tarif „starter“ und konzentriert sich auf die Entwicklung von Telefonieprodukten für „professionelle Ansprüche“. Während die Apps satellite und CLINQ weiterhin einen kostenlosen Tarif anbieten, besteht bei Sipgate für Neukunden ab sofort ausschließlich die Möglichkeit, einen der drei Business-Tarife zu wählen.

Innerhalb des kommenden Jahres soll der Tarif „starter“ dann komplett eingestellt werden – auch für Bestandskunden. Diese können schon jetzt in einen der Businesstarife wechseln. Ansonsten will sich Sipgate „im Laufe des nächsten Jahres“ frühzeitig mit passenden Angeboten melden.

Unsere Entscheidung, die Weichen noch deutlicher in Richtung Zukunft zu stellen, ist eine Entscheidung für unsere Kund:innen. Eine Entscheidung für die beste Experience, komfortablen Self-Service und die innovativste Cloud-Telefonanlage auf dem Markt. Wer uns kennt, weiß: Stehenbleiben war noch nie unser Ding.

Ich habe bisher den Starter-Tarif von sipgate genutzt, um eine lokale Telefonnummer im Internet (Impressum etc.) anbieten zu können, die direkt auf eine Voicebox leitet. Praktischerweise kamen hinterlassenen Nachrichten dann unverzüglich per E-Mail an.

Zukünftig werde ich für diesen Zweck die 1&1 Message-Box nutzen. Mit dieser kann ich ebenfalls eine lokale Festnetznummer in einen Online-Anrufbeantworter leiten und mir Nachrichten per E-Mail zukommen lassen.

