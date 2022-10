Sixt bestellt 100.000 Elektroautos bei BYD

Sixt wird das Angebot an Elektroautos in Europa ausbauen und hat sich als neuen Partner den chinesischen Hersteller BYD (Build Your Dreams) geschnappt. Die sind bald in Europa vertreten und wir hatten hier letzte Woche die deutschen Preise.

Bei Sixt will man die Flotte bis 2030 auf 70 bis 90 Prozent auf elektrifizierte Autos umstellen und 100.000 Einheiten davon werden von BYD kommen. Der BYD Atto 3 macht den Anfang, der Deal ist aber langfristig angesetzt und geht bis 2028.

So wird man sich übrigens auch ab Q4 2022 einen ersten Eindruck von BYD über Sixt machen können, denn ich gehe mal davon aus, dass der Atto 3 bald bei Sixt in Deutschland verfügbar sein wird. Neben diesem Deal prüfen die beiden Marken übrigens auch, ob sie ihre Partnerschaft in weitere Bereiche ausbauen möchten.

Elektroauto von Xiaomi: Erster Prototyp ist wohl fertig Xiaomi möchte ein Elektroauto bauen und gegen 2024 auf den Markt bringen. Ein sehr sportliches Ziel, bei dem das Unternehmen wohl Unterstützung von China benötigt. Doch es gibt angeblich auch Fortschritte. Das Unternehmen soll einen ersten „Engineering Prototype“ fertiggestellt haben.…3. Oktober 2022 JETZT LESEN →

-->