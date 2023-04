Skoda Enyaq: Die günstige Basis ist zurück – mit einem Haken

Ein Skoda Enyaq für unter 35.000 Euro? Das gab es mal, doch diese Zeiten sind vorbei, denn der Skoda Enyaq iV 50 ist zwar als Basisversion ab sofort wieder bestellbar, doch diese liegt jetzt bei 40.000 Euro. Und ich weiß auch nicht, ob ich diese kaufen würde.

Mit dieser Version schrumpft der sonst 77 kWh große Akku nämlich auf 52 kWh und die WLTP-Reichweite auf 366 km. Und wir alle wissen, wie nah der WLTP-Wert am Alltag liegt, mit Autobahn könnten manchmal die 200 km sehr knapp werden.

Der Skoda Enyaq iV 50 kommt außerdem mit nur 110 kW bzw. 150 PS daher und er lädt mit maximal 100 kW am Schnelllader. An der Wallbox sind es nur 7 kW, das sind also insgesamt nicht unbedingt die besten Daten für ein so teures Elektroauto.

Tesla Model Y als bessere Alternative

Packt man noch das Paket dazu, welches das Auto in der Spur hält, dann ist man schon bei 44.000 Euro und kann auch direkt ein Tesla Model Y kaufen, welches in allen technischen Details (jedenfalls als Elektroauto) dem Enyaq überlegen ist.

Und es ist lieferbar. Beim Skoda Enyaq bessert sich die Lage zwar, aber ein Model Y bekommt man noch im ersten Halbjahr, den Enyaq nicht vor 2024. Und dann muss man auch wissen, dass Skoda schon einen komplett neuen Enyaq geplant hat.

Ich will den Skoda Enyaq echt nicht schlechtreden, das ist ein grundsolides Auto, aber die zusätzliche Preiserhöhung macht es schwer. Den 50er gibt es übrigens nur beim normalen Skoda Enyaq, die Coupé-Version startet weiterhin beim 80er.

