Skoda präsentiert neuen Enyaq für 2024

Volkswagen selbst machte den Anfang mit neuer Technik für den VW ID.4 und ID.5 und Audi folgte mittlerweile mit dem Q4 e-tron. Jetzt ist der Skoda Enyaq RS an der Reihe und bekommt ebenfalls die neue Leistung mit 250 kW (340 PS) spendiert.

Genau genommen ist es aber nicht der erste Enyaq mit der neuen MEB-Technik, denn Skoda schickte im Frühjahr bereits eine L&K-Version ins Rennen. Es bleibt allerdings dabei, auch die neue RS-Version des Enyaq macht bei 180 km/h dicht.

Die 100 km/h erreicht man jetzt in 5,5 Sekunden, aber die Performance-Modelle der Volkswagen AG erreichen weiterhin nicht das Level von Marken wie Tesla, Volvo oder Polestar. Vermutlich, weil es noch Marken wie Porsche im Konzern gibt.

Skoda Enyaq wird spürbar effizienter

Der neue Elektromotor ist aber effizienter, wir sprechen jetzt also über 543 km Reichweite und die Ladeleistung steigt auf 175 kW an. Das gilt für die RS-Version des normalen Skoda Enyaq und auch die Coupé-Version wurde jetzt aktualisiert.

Darüber hinaus hat Skoda auch den restlichen Enyaq-Modellen die neue Technik spendiert, die neue Basisversion kommt somit auf bis zu 573 km Reichweite. Die Details zu den jeweiligen Versionen gibt es auf der offiziellen Webseite von Skoda.

Neben der neuen Technik unter der Haube gibt es auch eine neue Software und ein paar Optimierungen im Innenraum. Die Produktion der neuen Version läuft in etwa einem Monat an, die ersten Einheiten dürften also Anfang 2024 beim Kunden sein.

Tesla präsentiert neues Model Y für 2023 Tesla hat dem Model 3 vor ein paar Wochen ein sehr großes Upgrade mit einem richtigen Facelift spendiert und das soll 2024 auch beim Tesla Model Y anstehen. Allerdings wird […]2. Oktober 2023 JETZT LESEN →

-->