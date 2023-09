Volkswagen präsentiert neuen VW ID.4 und VW ID.5

Volkswagen hat die IAA 2023 in München für einige Ankündigungen genutzt, wie das erste GTI-Elektro-Konzept oder Details zur MEB+. Doch das war es noch nicht, denn wie erwartet gibt es auch eine aktualisierte Version des VW ID.4 und VW ID.5.

Volkswagen: Elektro-SUVs mit mehr Power

Im Fokus steht dabei in erster Linie der neue Elektromotor, den man mit dem VW ID.7 eingeführt hat, der wandert nun in die SUVs. Bei der Pro-Performance-Version gibt es jetzt 210 kW (286 PS) mit 545 Nm Drehmoment und nicht nur das, bei VW hebt man die Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h auf 180 km/h im Alltag an.

Für die beiden GTX-Modelle bedeutet das, dass man auf 250 kW (340 PS) mit zwei Elektromotoren blickt, bei diesen Versionen bleibt es bei den 77 kWh. Die Basis mit den 52 kWh kommt jetzt auf 125 kW (170 PS) und geladen wird mit bis zu 135 kW (kleiner Akku) bzw. 175 kW (großer Akku). Wie sieht es mit der Reichweite aus?

Der neue Elektromotor hat nicht nur mehr Power, er ist auch effizienter, aber da hat Volkswagen noch keine WLTP-Werte kommuniziert. Ein paar Kilometer mehr kann man aber sicher schaffen. Die Modellpflege beinhaltet allerdings noch etwas mehr.

Volkswagen: Ein noch größeres Display

Das Display in der Mitte ist jetzt 12,9 Zoll groß, der Slider für die Klimaanlage ist endlich beleuchtet (es bleibt aber noch bei Touch auf dem Lenkrad, die physischen Tasten kommen später) und es gibt ein neues Head-up-Display (wie im VW ID.7).

Dazu kommen noch optionale Ausstiegswarner, ein überarbeiteter Routenplaner und das war es, ein optisches Facelift wie beim VW ID.3 gibt es nicht. Dieser wurde also eigentlich nur optisch aufgewertet, die SUVs wurden nur technisch optimiert.

Volkswagen hat noch kein Datum und keine Preise kommuniziert, aber der neue VW ID.4 und VW ID.5 dürften noch 2023 in den Verkauf gehen und falls der VW ID.3 ein Anhaltspunkt ist, dann senkt Volkswagen die Preise nicht, man dürfte sie erhöhen.

Ich bin gespannt, ob das ausreicht, um näher an den weltweiten Bestseller, das Tesla Model Y, heranzukommen. Da steht das große Upgrade zwar erst 2024 an (es dürfte ähnlich wie beim neuen Tesla Model 3 ausfallen), aber Volkswagen zieht mit diesem Upgrade auch nicht wirklich an Tesla vorbei, man holt technisch eher auf.

