Skoda will sich mehr von Volkswagen, Cupra und Seat abheben

Skoda präsentierte im Sommer nicht nur ein neues Konzept für ein Elektroauto, man zeigte auch ein ganz neues Modell für die Marke, welches in Zukunft das neue Flaggschiff werden soll. Und passend dazu gab es ein neues Image und Logo.

Der Skoda 7S ist nur eine Preview für die Zukunft der Marke, die sich von nun an stärker von Volkswagen, Cupra und Seat abheben möchte, so Klaus Zellmer im Gespräch mit Autocar. Es sei die radikalste Änderung in der Geschichte von Skoda.

Bis 2026 sind drei neue Elektroautos bei Skoda geplant und danach geht es direkt weiter. Neben dem neuen Elektro-Flaggschiff wird sich Skoda auch um kompakte Modelle bemühen. Da peilt die Volkswagen AG einen Preis von 25.000 Euro an.

Skoda: Elektroauto für unter 20.000 Euro

Doch das sei laut Klaus Zellmer nur der Anfang, denn es gab bereits eine Anfrage der Volkswagen AG, ob man sich auch ein noch günstigeres Elektroauto zutraut, welches bei unter 20.000 Euro startet. Dieses Projekt ist jetzt bei Skoda in Planung.

Details gibt es noch nicht, aber dafür sei es viel zu früh, dieses Projekt wurde noch nicht abgesegnet. Der Chef von Skoda ist aber zuversichtlich. Sowas ist dann aber vermutlich eher ein Thema für 2030, dann vermutlich auch mit der SSP-Plattform.

Skoda wird sich also in den kommenden Jahren verändern und das Konzept des Flaggschiffs war auch eine Preview für die neue Designsprache der Marke, die sich Modern Solid nennt. Die wird man dann natürlich auch bei anderen Modellen sehen.

Ich bin gespannt, was am Ende wirklich passiert und ob das nur ein neuer Anstrich ist. Die ersten Elektroautos der Volkswagen AG sind alle sehr ähnlich und es ist fast egal, ob man sich einen Enyaq, ID.4 oder Q4 e-tron kauft. Und der neue Cupra Tavascan wird wohl auch nur ein Skoda Enyaq RS Coupé mit neuer Optik sein.

