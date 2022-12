Skoda plant drei neue Elektroautos bis 2026

Skoda hat schon zu Beginn des Jahres verraten, dass man nach dem Enyaq drei neue Elektroautos plant, die auch alle etwas kompakter sein sollen. Doch so richtig konkret wurde Skoda damals nicht und sprach hin und wieder von „bis 2030“.

Das hat sich jetzt geändert, denn im Gespräch mit dem Handelsblatt hat Klaus Zellmer verraten, dass man die Investitionen für Elektroautos bei Skoda von 3,1 auf 5,6 Milliarden Euro erhöht hat und diese drei Autos alle bis 2026 kommen werden.

Skoda spricht von einer „ambitionierteren Zielsetzung“ und hat sich passend dazu im Sommer ein neues Image zugelegt. Doch was werden wir in den nächsten 3 bis 4 Jahren von Skoda sehen? Ein paar Hinweise hat Skoda bisher schon genannt.

Welche Elektroautos plant Skoda?

Da wäre zum einen ein kompaktes Elektroauto in der Größe eines VW Polos, daran arbeiten derzeit mehrere VW-Marken. Dieses Modell werden wir wohl erst 2025 oder 2026 sehen, denn die MEB-Plattform wird jetzt erst noch dafür angepasst.

Dann soll es einen kompakteren SUV geben, wobei es sowas bei den VW-Marken bisher noch nicht gibt, denn die elektrischen SUVs sind in etwa so groß wie der Enyaq. Womöglich planen aber auch die anderen VW-Marken so einen SUV.

Und das dritte Modell? Das könnte eine Serienversion des Vision 7S werden, wobei dieser größer als ein Enyaq ist. Womöglich hat sich die Meinung mit dem „kompakt“ aber auch geändert. Sicher ist jedenfalls, dass es MEB-Modelle werden sollen.

Volkswagen überarbeitet die MEB-Plattform derzeit übrigens, da sie länger als geplant herhalten muss. Ich vermute, dass wir kommendes Jahr mehr erfahren.

Skoda sprach im Herbst über einen elektrischen Octavia, mit dem würde ich aber nicht vor 2026 rechnen. Das ist dann eher ein Projekt für die SSP-Plattform. Meine Vermutung ist, dass die Volkswagen AG nach der Entlassung von Herbert Diess ein paar Dinge ändert und die IAA 2023 die große Showbühne für die Zukunft wird.

