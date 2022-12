Der VW ID.1 soll von Skoda gebaut werden

Volkswagen wird ab 2025 das Elektro-Portfolio nach unten ausbauen und dann werden wir nach dem VW ID.3 auch einen VW ID.2 und VW ID.1 sehen. Dafür wird momentan die MEB Small-Plattform entwickelt, welche ab 2025 bereitsteht.

Der VW ID.2 wird von Seat/Cupra in Spanien gebaut, die mit dem UrbanRebel ein Vorzeigemodell in der Polo-Klasse planen. Sie werden außerdem auch ein Auto für Skoda in dieser Größe bauen, die ersten Previews haben wir im Frühjahr gesehen.

VW ID.1 befindet sich in der Planung

Doch das noch kompaktere Elektroauto wird der VW ID.1 sein, der laut einer Quelle von Automobilwoche von Skoda gebaut wird. Thomas Schäfer traut Skoda hier die besten Konzepte zu, allerdings steht der neue VW ID.1 auch noch ganz am Anfang.

Aktuell gibt es keine technischen Daten, keine Preisvorstellung und kein Datum, das sei alles noch „völlig offen“. Demnach würde ich nicht vor 2026 oder 2027 damit rechnen. Beim VW ID.2 peilt Volkswagen mittlerweile übrigens 25.000 statt 20.000 Euro an, in diesem Fall rechne ich also mit ca. 20.000 Euro bei der Basis-ID.1.

Doch der Automobilmarkt befindet sich derzeit in einem großen Wandel und wir sprechen hier über günstige Elektroautos, die erst in 4 bis 5 Jahren kommen. Da kann sich noch viel tun. Daher muss der VW e-up auch noch bis 2025 herhalten.

