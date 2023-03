Sky und das alte Dilemma mit der 4K-Auflösung

Es gibt Dienste, da genießen wir die Inhalte seit Jahren in 4K HDR mit Dolby Atmos. Und in der heutigen Zeit ist sowas eigentlich auch normal, denn 4K ist bei TVs im Jahr 2023 ein Standard. Doch bei Sky hat die 4K-Auflösung leider keine Priorität.

Ich wollte zum Beispiel vor dem Start von The Last of Us wissen, wie es denn mit 4K bei WOW aussieht und wurde enttäuscht. Ja, das kommt. Irgendwann. Dolby Atmos oder HDR will ich gar nicht erst ansprechen, wo kommen wir denn da hin.

Eigene Sky-Box weiterhin ohne 4K

Und wie sieht es mit der eigenen IPTV-Box von Sky aus? Da gibt es mittlerweile 4K für Netflix, Amazon Prime Video und Disney+, wie sieht es mit Inhalten von Sky aus? Nein. Kommt das? Ja, denn Digital Fernsehen hat mal wieder nachgefragt.

Auch hier heißt es nur, dass 4K geplant ist, aber Sky will keine weiteren Details zur Roadmap nennen. Ich wäre also nicht besonders optimistisch für 2023. Sky hat in Deutschland aber vermutlich andere Probleme, da man noch einen Käufer sucht.

Grundsätzlich wäre mir das egal, wenn Sky nicht den Deal mit Warner hätte und die ganzen Inhalte von HBO anbieten würde. Und diese gehören eben zu den besten Inhalten, egal ob House of the Dragon, Euphoria, Succession oder The Last of Us.

Die aktuelle Bild- und Tonqualität ist okay und vielen ist das egal. Mir ist es das nicht, aber man hat leider keine andere Wahl. Und das weiß Sky und daher haben 4K oder HDR keine Priorität. Warum auch, man hat ja die exklusiven Inhalte. Daher hoffe ich ehrlich gesagt auch, dass der Deal mit Warner nicht mehr verlängert wird.

Oder Sky eben endlich mal 4K HDR mit Dolby Atmos anbietet, so wie es die guten Serien verdient hätten. Und ganz ehrlich: Von mir aus auch für 2 Euro mehr im Monat.

