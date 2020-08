Sky Go für Huawei-Geräte veröffentlicht

Die AppGallery von Huawei wächst und heute ist mal wieder ein für viele wichtiger Dienst dazugekommen: Sky Go. Laut Sky ist Sky Go ab sofort mit den aktuellen Huawei-Smartphones und Huawei-Tablets ohne Google-Dienste kompatibel.

Ihr findet weiter unten eine Liste mit den jeweiligen Geräten, könnt die App aber natürlich auch auf einem Gerät mit Google Play Store herunterladen. Es dürfte am Ende keinen Unterschied machen, welche Version der App ihr weiterhin nutzt.

Solltet ihr Sky-Nutzer mit einem aktuellen Huawei-Gerät sein, dann findet ihr Sky Go ab sofort in der Huawei AppGallery. Und falls ihr noch kein Kunde bei Sky Go seid, dann findet ihr auf der Webseite von Sky alle Informationen dazu.

Huawei-Smartphones:

HUAWEI Mate 30 Pro

HUAWEI Mate XS

HUAWEI P40

HUAWEI P40 lite

HUAWEI P40 lite 5G

HUAWEI P40 lite E

HUAWEI P40 Pro

HUAWEI P40 Pro+

Huawei-Tablets:

HUAWEI MatePad Pro

HUAWEI MatePad

HUAWEI MatePad T8

