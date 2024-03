Sky verspricht ein „aufregendes neues Kapitel“ für die Zukunft

Sky hat schon in den letzten Monaten gezeigt, dass sie nicht mehr der Anbieter für exklusive Inhalte sein wollen, der sie einst waren. HBO könnte bald verschwinden, das mit dem Sport wird immer schwieriger, es wird also Zeit für eine neue Strategie.

Sky Stream ist die Zukunft der Marke

In Zukunft möchte Sky ein Anbieter für alle Inhalte an einem Ort sein. Daher startet im Spätsommer eine „TV-Innovation“ in Deutschland. Wir bekommen eine kleine Box, die alle Inhalte rund um Streaming, TV und Co. an einem Ort vereinen soll.

Laut Sky gibt es hier neue „Premium-Inhalte von Sky, Free-TV-Sender, Apps oder Content von Streaming-Diensten“. Details stehen noch aus, wir wissen also nicht, welche Apps vorhanden sind und ob man wirklich alle Dienste bei Sky bekommt.

Dieser Schritt sei aber „eine zentrale Rolle in der Strategie“ von Sky und wichtig, um das „Geschäft weiter auszubauen“. Österreich soll übrigens 2025 folgen, wir haben aber noch keinen Preis für die kleine Box. Wichtige Details folgen später.

Sky erfindet das Rad damit nicht neu

Wir haben Ende 2022 erfahren, dass die Zukunft des Sky TV ungewiss sei und ich vermute, dass dieser damit eingestellt wurde. Wir bekommen also eine Set-Top-Box und keinen vollwertigen TV. Für Sky dürfte das in der Entwicklung billiger sein.

Klingt für mich am Ende wie das, was wir schon lange auf dem Markt haben, man kennt solche Produkte als Apple TV und für weiger als 30 Euro bekommt man im Moment sogar einen Amazon Fire TV Stick. Das wird definitiv nicht leicht für Sky.

Interessant ist auch, dass Sky immer wieder neue Dinge angeht, wie ein anderes Branding mit WOW, statt mal die Kernprobleme anzugehen. Wieso gibt es 2024 noch kein vollwertiges 4K HDR mit Dolby Atmos? Und löst eine Box die Probleme?

PlayStation 5 Pro: Das plant Sony für Ende 2024 Die Gerüchteküche nimmt so langsam richtig an Fahrt auf und wir haben die ersten Details zu PlayStation 5 Pro, die schon vor dem Launch der PlayStation 5 im Jahr 2019 […]24. März 2024 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->