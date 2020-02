Endlich Full HD: Sky Ticket jetzt mit 1080p

Sky verschickt aktuell einen Newsletter an Kunden, in dem man neue Serien und Staffeln bewirbt. Im Kleingedruckten findet man den Hinweis, dass es ab sofort die Möglichkeit gibt die Serien und Filme „in Full-HD zu genießen“. Uns haben diese Woche mehrere Tipps erreicht, danke an Yannik für den Screenshot (unten).

Laut Sky gibt es die Option für 1080p statt 720p nun auf dem Sky Ticket TV Stick, auf Samsung Smart TVs, der Xbox One, dem Apple TV und bei Chromecast. Man möchte weitere Plattformen in den kommenden Monaten hinzufügen.

Sky: Änderung ohne große Ankündigung

Warum es dafür keine große Pressemitteilung gab? Weil selbst diese Neuerung im Jahr 2020 richtig peinlich ist. Ich habe das schon beim Test im Jahr 2019 erneut kritisiert und es hat nochmal ein Jahr gedauert, bis man FHD unterstützt.

Wann werden wir dann 4K HDR bei Sky Ticket sehen? 2025? Hätte Sky nicht den Fußball und ein paar hochrangige Serien von HBO (die in Deutschland kein anderer Dienst für so viel Geld einkaufen möchte), man wäre vermutlich schon weg vom Fenster. Mit Qualität hat der Dienst bisher jedenfalls nicht gepunktet.

Doch da man exklusive Inhalte hat, für die Nutzer sicher weiterhin bezahlen werden, kann man sich sowas wie einen Schritt zu FHD im Jahr 2020 erlauben.

