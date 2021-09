Neues Branding für Sky Ticket und mehr exklusive Inhalte

Heute gibt es direkt zwei neue Ankündigungen bezüglich Sky, die erste betrifft Sky Ticket. Das Angebot bekommt eine neue Optik, welche das „Look and Feel der Marke“ verbessern soll. Dieses Branding gibt es außerdem auch für ganz Europa.

Die „teal-grünen Farbpalette“ soll nämlich von nun an das Aushängeschild der Sky-Marke werden und in den kommenden Wochen wird die Optik bei allen Plattformen zu sehen sein (bei einigen, wie zum Beispiel im Web, geht es schon heute los).

Mehr exklusive Sky-Inhalte

Passend dazu hat das Unternehmen heute bekannt gegeben, dass man den Anteil an exklusiven Eigenproduktionen „massiv“ ausbauen möchte. Für kommendes Jahr sind zum Beispiel 60 Sky Originals geplant, darunter auch viele deutsche Inhalte.

Warum macht man das bei Sky? Nun, der Grund ist simpel. Die HBO-Inhalte sind zwar hochwertig und locken Kunden an, aber man bereitet sich bereits auf eine Zeit ohne HBO vor und das kann eben nur klappen, wenn man eigene Inhalte besitzt.

WarnerMedia schickt HBO Max kommenden Monat in vielen Märkten in Europa ins Rennen, in Deutschland läuft der Exklusivvertrag mit Sky aber nicht. Ich rechne im Moment nicht damit, dass Sky und Warner den Vertrag erneut verlängern werden.

