HBO Max startet am 26. Oktober in Europa

HBO Max ist die neue Streamingplattform von Warner und nun möchte man damit auch Europa erobern. Es war bereits bekannt, dass das 2021 passiert und nun gibt es auch ein Datum: Am 26. Oktober startet HBO Max in den ersten Ländern.

HBO Max auch für Deutschland?

Preise und Details stehen noch aus, aber eins ist sicher: Länder wie Deutschland, Frankreich und Italien sind nicht dabei. Wir haben Anfang des Jahres schon betont, dass HBO Max in diesem Jahr eher nicht nach Deutschland kommen wird.

Und langfristig? Darüber möchte man nicht sprechen. WarnerMedia betonte nur, dass Europa ein wichtiger aber komplizierter Markt sei. Aktuell hält man daran fest, dass die HBO-Inhalte lizenziert werden – in Deutschland gibt es sie bei Sky.

Bei Sky hat man direkt nach der Ankündigung betont, dass man sich mittlerweile auf eine Zeit ohne HBO-Inhalte vorbereitet. Aktuell wirbt man noch mit den HBO-Serien und Filmen von Warner, aber das dürfte vermutlich nicht ewig so gehen.

HBO Max dürfte irgendwann kommen

Die Studios haben erkannt, dass der direkte Weg zu den Nutzern der beste ist und ein Umweg nur mehr Geld kostet. Immerhin will Sky ja auch etwas mit den Inhalten verdienen. Man darf also durchaus davon ausgehen, dass Warner ein Interesse hat, dass man HBO Max auch direkt in Deutschland anbieten wird. Nur wann?

Der Vertrag zwischen Sky und WarnerMedia ist geheim und als man diesen vor ca. zwei Jahren verlänger hat, da sprach man nicht über die Dauer. Ich vermute, dass es 3-4 Jahre sind und ich gehe davon aus, dass es die letzte Vertragsverlängerung war. Persönliche Vermutung: 2022 oder 2023 kommt HBO Max zu uns.

