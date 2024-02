Sky TV startet für 10 Euro pro Monat

In diesem Jahr fällt das Nebenkostenprivileg in Deutschland, was bedeutet, dass Mieter ab Juli selbst entscheiden können, wie sie ihren TV-Anschluss gestalten möchten. Sky Deutschland präsentiert in diesem Zusammenhang Sky TV als Alternative. Das erfindet Online-TV nicht neu, ist also eher ein Angebot für Sky-User, die alles aus einer Hand wollen oder aber für Neukunden, die sowieso mal bei Sky reinschnuppern wollten.

Für 10 Euro im Monat und einer Laufzeit von zwölf Monaten erhalten Kunden Zugang zu den 50 wichtigsten Free-TV-Sendern in HD-Qualität, die beliebtesten Apps und Mediatheken an einem Ort, Live-Sportberichterstattung mit Sky Sport News inklusive Bundesliga-Highlights und einiges mehr. Zusätzlich erhalten Kunden ein Jahr lang Discovery+ ohne Aufpreis. Obacht: Nach dem ersten Jahr kostet das Angebot 15 Euro pro Monat.

Die Nutzung von Sky TV ist über die Sky Q IPTV-Box möglich. Die gibt es kostenfrei als Leihgabe zum Abo. Um mit Sky Fernsehen über das Internet zu empfangen, ist eine Internetverbindung mit einer Geschwindigkeit von mindestens 6Mbit/s notwendig. Die Kunden erhalten außerdem eine Sprachfernbedienung für eine einfache Programmsuche.

Darüber hinaus können Kunden Sky TV jederzeit um Content-Pakete wie Sky Bundesliga, Sky Sport oder Sky Cinema erweitern. Entertainment Plus, eine Kombination aus Sky TV und Netflix, steht ebenfalls zur Verfügung und wird für nur fünf Euro mehr im Monat angeboten.

Zu Syk TV →

Fernsehen über Internet: waipu.tv Perfect Plus zum Sparpreis Der Online-TV-Anbieter waipu.tv bietet ab sofort einen neuen Deal an. Damit spart über zwei Jahre im Paket waipu.tv Perfect Plus immerhin 72 Euro. Fernsehen über das Internet liegt im Trend […]22. Februar 2024 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->