Smart #1 bekommt endlich Apple CarPlay und Android Auto

Ich konnte in den letzten Tagen den Smart #1 im Alltag testen und finalisiere gerade meinen Testbericht, der am Wochenende erscheinen dürfte. Eine Sache merke ich dort an: Es fehlt Apple CarPlay und Android Auto. Doch das ändert sich ab jetzt.

Als ich bei der Pressestelle von Smart nachhakte, da gab man an, dass Version 1.3 der Software sehr bald kommt und nicht nur Dinge wie die Schilderkennung und andere Probleme optimiert, die beiden Standards von Apple und Google sind dabei.

Smart #1 bekommt Update auf Version 1.3

Der Smart #1 bekommt also ab sofort Version 1.3 als OTA-Update spendiert und die beinhaltet Apple CarPlay und Android Auto in der kabellosen Version. Leider zwei Tage zu spät für mich, ich konnte die Integration beim Smart #1 nicht mehr testen.

Es ist schön zu sehen, dass solche Extras ohne Probleme nachgereicht werden können, andere Autos müssen für diese Updates weiterhin in die Werkstatt, aber man kauft immer häufiger unfertige Produkte, bei denen Basis-Funktionen fehlen.

