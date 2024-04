Smart #5 als kompaktes Elektroauto für 2024 geplant

Für 2024 steht noch die Ankündigung des Smart #5 an, den man jetzt erstmals in Form von Skizzen angeteasert hat. Das Konzept für den Smart #5 soll dann am 25. April vorgestellt werden, bevor die finale Ankündigung im zweiten Halbjahr folgt.

Bisher gilt das nur für China, denn der Smart #5 wird Teil der Automesse nächste Woche sein, die globalen Accounts von Smart schweigen bisher noch. Man darf allerdings davon ausgehen, dass das neue Elektroauto etwas später zu uns kommt.

Hier bekommt ihr jedenfalls einen ersten Eindruck und eine Vorstellung, was euch beim Smart #5 erwartet. Der Smart #2 soll übrigens ein Zweisitzer werden und der Smart #4 könnte sogar noch eine Ecke größer als der aktuelle Smart #3 werden.

Nissan plant elektrischen Micra noch für 2024 ein Nissan wird uns noch in diesem Jahr den elektrischen Micra zeigen, wobei noch nicht ganz klar ist, ob das kompakte und preiswerte Elektroauto auch 2024 oder doch erst 2025 startet. […]19. April 2024 JETZT LESEN →

-->