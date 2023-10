Zukunft von Smart: Es wird wieder kleiner, aber auch noch größer

Der Smart #1 ist ein Neuanfang für die Marke und hat nicht mehr so viel mit dem Kern der Marke zu tun. Und auch der kommende Smart #3 geht in eine andere Richtung. Der Smart #4 oder Smart #5 könnte sogar noch eine Ecke größer sein.

Das werden wir wohl erst 2025 erfahren, aber Tong Xiangbei hat im Rahmen des 25. Jubiläums angedeutet, dass wir vielleicht 2024 einen neuen Zweisitzer als rein elektrisches Modell sehen werden. Dieser steht derzeit als Smart #2 im Raum.

Die Zukunft der rein elektrischen Marke von Mercedes-Benz und Geely wird also spannend, denn Smart wächst in beide Richtungen und wird wieder kompakter, was viele Fans der Marke freuen könnte, gleichzeitig aber noch größer, was auf der anderen Seite neue Kunden anlocken dürfte – was mit Sicherheit auch das Ziel ist.

Konkrete Details zum Elektro-Portfolio der Zukunft gibt es noch nicht, aber damit ist dann nach und nach ab 2024 zu rechnen. Im Moment liegt der Fokus aber voll auf dem Smart #1 und bald Smart #3, den ersten Modellen für diesen Neuanfang.

