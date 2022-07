Smart TVs von Samsung haben jetzt eine Xbox-App

Hey Nintendo, was ist eigentlich mit F-Zero?

Ein Investor von Nintendo hat bei einem Meeting mit Nintendo das gefragt, was viele Fans (inklusive mir) schon immer fragen wollten: Was ist denn eigentlich mit F-Zero (oder Baten Kaitos, Wario Land und The Frog For Whom the Bell Tolls)?