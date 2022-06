Hey Nintendo, was ist eigentlich mit F-Zero?

Ein Investor von Nintendo hat bei einem Meeting mit Nintendo das gefragt, was viele Fans (inklusive mir) schon immer fragen wollten: Was ist denn eigentlich mit F-Zero (oder Baten Kaitos, Wario Land und The Frog For Whom the Bell Tolls)?

Die Antwort von Nintendo war leider nicht direkt zufriedenstellend, man kann sich im Moment auch nicht dazu äußern. Angeblich war aber ein Lächeln bei Shigeru Miyamoto und Shinya Takahashi zu sehen, als die alten Titel erwähnt wurden.

Wer F-Zero auf der Nintendo Switch spielen möchte, der muss mit der alten N64-Version leben. Der ehemalige Leiter der Reihe hat aber letztes Jahr betont, dass ein Comeback „schwierig“ wäre und er bei F-Zero doch eher etwas skeptisch ist.

F-Zero für die Nintendo Switch?

F-Zero ist nicht die lukrativste Reihe von Nintendo, aber die Switch kommt auf über 100 Millionen Einheiten und ich wette, dass da sehr viele potenzielle Käufer dabei wären. Ich würde mich jedenfalls riesig über ein Comeback von F-Zero freuen.

Bis dahin spiele ich immer wieder die zwei F-Zero-Strecken in Mario Kart 8 Deluxe, die auch meine beiden Lieblingsstrecken sind. Als sie damals kamen, hätte ich mit F-Zero gerechnet, aber da hatte Nintendo noch mit dem Wii U-Flop zu kämpfen.

