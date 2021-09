Smarte Brille von Facebook kommt morgen

Facebook arbeitet an einer smarten Brille, wobei man sich über „smart“ sicher noch streiten wird, denn vermutlich wird das eher eine Lifestyle-Brille, mit der man dann Videos aufnehmen und in sozialen Netzwerken wie Instagram teilen kann.

Seit Juli steht jedenfalls fest, dass es das nächste Produkt von Facebook ist und es ist bekannt, dass man mit Ray-Ban zusammenarbeitet. Dort hat man nun eine Seite online gestellt, in der wir auch ein Datum bekommen: Es geht morgen los.

Die smarte Brille von Facebook wird am 9. September gezeigt und die Mitarbeiter von Facebook haben das in den letzten Stunden angeteasert. Mark Zuckerberg und Co. haben erstaunlich viele 1st-Person-Videos in den Netzwerken geteilt.

Stellt sich nur die Frage, ob die Welt auf eine Brille von Facebook gewartet hat, die online ist und eine Kamera besitzt. Ich bin da etwas kritisch, aber man kann es ja mal versuchen. Snapchat ist immerhin auch in dieser Kategorie aktiv.

