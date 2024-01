Flaggschiff-Battle: Samsung Galaxy S24 Ultra vs. Apple iPhone 15 Pro Max

Meine bekannte Flaggschiff-Battle-Reihe habe ich zwar letztes Jahr eingestellt, weil a) alle Android-Smartphones irgendwie gleich sind und b) viele Marken wie Oppo oder OnePlus nicht mehr da sind. Doch in diesem Jahr gibt es ein kleines Spezial.

Samsung und Apple sind die größten Marken in Deutschland und zusammen liegt der Marktanteil bei 70 Prozent. Daher ist es vielleicht ganz interessant, wer denn das „bessere“ Flaggschiff baut (auch es kein objektiv besseres Smartphone gibt).

Das hier ist, wie meine alte Flaggschiff-Reihe, ein subjektiver Vergleich, der zur Unterhaltung dient. Ich habe aber eben beide Modelle vor mir auf dem Tisch und plane neue Beiträge (Testbericht und Langzeit-Fazit), daher fand ich es spannend.

Video: Samsung vs. Apple im Test

Samsung vs. Apple: Design

In beiden Fällen blicken wir auf ein sehr minimalistisches und mattes Design, wobei Samsung etwas kantiger und quadratischer als Apple unterwegs ist. An den Seiten sind beide abgerundet, aber vor allem oben und unten ist Samsung „schärfer“.

Es sind allerdings beides sehr große und schwere Smartphones, das iPhone bringt mit 221 Gramm aber etwas weniger Gewicht auf die Waage, bei Samsung sind es 233 Gramm. Obwohl beide den Schritt zu Titan gegangen sind, so hat nur Apple das Gewicht reduziert. Genau genommen ist übrigens nur der Rahmen aus Titan.

Neben dem etwas runderen Design des iPhones ist der einzige Unterschied in der heutigen Zeit die Kamera. Apple setzt auf einen großen Kamerabuckel, Samsung auf einzelne Kameraerhöhungen, was mir optisch ein bisschen besser gefällt. Das liegt auch daran, dass der Buckel im iPhone ein paar Jahre … auf dem Buckel hat.

Man kennt das Design, da wäre eine frische Optik langsam nicht schlecht.

Die Verarbeitung ist natürlich bei beiden Smartphones hochwertig und sie liegen gut in der Hand, in diesem Fall könnte ich keinen klaren Gewinner für mich wählen.

Samsung vs. Apple = 1:1

Samsung vs. Apple: Display

Apple legte vorletztes Jahr beim Display vor und führte 2.000 Nits Spitzenhelligkeit ein, jetzt hat Samsung wieder vorgelegt und liegt bei 2.600 Nits. Es sind absurde Werte für Smartphones und die Ablesbarkeit im Sonnenlicht ist kein Problem mehr.

Einen Unterschied bei der Helligkeit sehe ich im Alltag nicht, auch wenn 600 Nits mehr im Sommer sichtbar sein könnten. Beide haben einen dünnen und vor allem symmetrischen Rand und ein Loch im Kamerabereich oben. Die Dynamic Island von Apple ist etwas breiter, da es hier Face ID gibt, doch das stört mich nicht wirklich.

Was ich aber festgestellt habe: Samsung hat beim Display eine Schicht eingebaut, die für weniger Reflexionen sorgt und das sieht man im Alltag. Gefällt mir sehr gut und da die OLED-Panels beide von Samsung Display stammen und sich sonst sehr ähnlich sind, wäre das für mich ein Feature, bei dem Samsung die Nase vorne hat.

Samsung vs. Apple = 2:1

Samsung vs. Apple: Kamera

Kamera-Tests sind unglaublich subjektiv geworden, denn die Software entscheidet in der heutigen Zeit. Ich habe mir auch das Kamera-Battle von Mrwhosetheboss bei YouTube angeschaut und das bestätigt meinen Eindruck: Es ist nur noch subjektiv.

Bei Alltagsbildern hat für mich das iPhone etwas die Nase vorne, da es hier doch zuverlässiger abliefert, aber Samsung hat mittlerweile mehr Tricks auf Lager und bietet vor allem den besseren Zoom mit vier Stufen, was mir durchaus wichtig ist.

Dafür liegt das iPhone bei Videos weiterhin vorne, was ich beruflich nutze, die KI-Funktionen bei Samsung sind aber auf einem anderen Level. Man kann eigentlich kein objektives Fazit ziehen. Da mir die Alltagsbilder und vor allem Video aber sehr wichtig sind, da ich Videos eben auch beruflich nutze, bleibt das iPhone der Sieger.

Samsung vs. Apple = 2:2

Samsung vs. Apple: Akku

Auf dem Papier hat Apple einen kleineren Akku verbaut, aber man gleicht das mit Optimierungen aus und kommt mit beiden Smartphones sehr gut über den Tag. Bei Samsung gibt es bei der Videowiedergabe eine Stunde mehr laut den Daten der Hersteller, aber ich konnte da keinen Unterschied feststellen, der entscheidend ist.

Beide unterstützen Qi, aber nur Samsung bietet auch Reverse Charging an, man kann also andere Dinge mit Qi laden. Außerdem lädt Samsung mit 45 Watt etwas schneller als Apple, die auf 27 Watt kommen, da glänzen aber beide nicht wirklich.

Qi2 fehlt übrigens bei Samsung, was ich sehr schade finde, da ich MagSafe bei Apple gerne nutze und man Qi2 bereits unterstützt. Ich konnte mich daher nicht wirklich entscheiden, denn Reverse Charging und Qi2 wären mir beide wichtig. Es ist ein Gleichstand und bei beiden Marken definitiv nicht die stärkste Kategorie.

Samsung vs. Apple = 3:3

Samsung vs. Apple: Software

Optisch gefällt mir iOS weiterhin besser und auch die Apps haben eine bessere Qualität bei iOS, aber Samsung hat sich positiv gemacht und One UI ist okay und nach der Pixel-Oberfläche mein Favorit bei Android. Doch was mich in diesem Jahr wirklich überrascht hat: Samsung hat Apple bei Updates vom Thron gestoßen.

Apple gibt keine Update-Garantie, aber man liefert 5 Jahre lang Updates, hin und wieder sind es auch 6 Jahre. Samsung garantiert aber 7 Jahre und das nicht nur für die Sicherheit, sondern für große Updates. Das ist also definitiv mehr als Apple.

Mir fehlt langsam eine Garantie von Apple, wenn es um Updates geht, daher sehe ich hier Samsung etwas vorne. Vielleicht bekommt das iPhone 15 Pro Max auch die 7 Jahre und man überdenkt das, aber ohne eine Garantie ist das eben ein Nachteil.

Was ich aber bei beiden Marken festgestellt habe: Große Updates sind schön und gut und es freut mich, dass wir immer mehr bekommen, aber da werden leider auch immer mehr Features bei älteren Modellen entfernt. Als Grund wird gerne ein neuer Chip genannt, dabei wissen wir alle, dass Features ein Verkaufsargument sind.

Wir sind also an einem guten Punkt bei der Anzahl der Updates angelangt, aber die Qualität der Updates hat bedauerlicherweise gelitten. Ich gehe jedoch davon aus, dass das eher noch schlimmer wird, da Software und KI eben entscheidend sind.

Also, iOS gefällt mir weiterhin besser, aber das gleicht Samsung mittlerweile mit einer besseren Update-Politik aus. Mal schauen, ob Apple darauf reagieren wird.

Samsung vs. Apple = 4:4

Samsung vs. Apple: Sonstiges

Apple und Samsung bieten eine IP68-Zertifizierung bei ihren Flaggschiffen, beide haben UWB (Ultrabreitband) und auch sonst alles, was ich erwarte. Es gibt aber feine Unterschiede, wie zum Beispiel der integrierte S Pen bei Samsung oder der Fingerabdrucksensor unter dem Display, der sehr schnell und zuverlässig ist.

Dafür gibt es Face ID bei Apple, was die Gesichtserkennung bei Samsung in die Tasche steckt, es gibt etwas bessere Speaker, es gibt einen nützlichen Action Button und auf dem Papier bietet der Apple A17 Pro die bessere Leistung. Wobei man das im Alltag nicht wirklich spürt, beide Chips werden nicht ausgelastet.

Ich habe daher übrigens auf „Performance“ als Kategorie verzichtet, denn ja, in den Benchmarks liegt Apple vorne, aber Benchmarks sagen nichts über den Alltag aus.

Ich nutze den Stift sehr selten, ich bevorzuge die Gesichtserkennung, ich mag aber auch einen guten Fingerabdrucksensor unter dem Display, wenn es beides gibt, das ist nicht leicht, einen klaren Sieger hätte ich hier nicht. Bleibt also noch ein Punkt.

Samsung vs. Apple = 5:5

Samsung vs. Apple: Preis

Samsung möchte 1.449 Euro haben und bietet mir dafür 512 GB Speicher an, aber auch nur, weil es eine Vorbesteller-Aktion ist, theoretisch sind es 256 GB. Damit sind beide Smartphones gleich teuer, denn da startet auch das iPhone 15 Pro Max.

Lasse ich die Aktion zählen? Und was ist mit dem freien Handel, denn da bekommt man für diesen Preis auch die 512 GB bei Apple. Ich lasse beides gelten, daher gibt es auch in der letzten Kategorie ein Unentschieden und wir haben ein Ergebnis.

Samsung vs. Apple = 6:6

Samsung vs. Apple: Fazit

Mir war schon vorher klar, dass das auf ein Unentschieden oder maximal einen Punkt mehr oder weniger hinausläuft, daher habe ich diese Reihe auch letztes Jahr mittendrin eingestellt. Bei Android ist das noch mehr Einheitsbrei, doch man sieht auch hier, dass sich Samsung und Apple bei Smartphones angeglichen haben.

Beide Smartphones sind aus Titan, beide haben ein sehr helles und gutes Display, beide haben tolle Kameras und bieten viele Jahre lang Updates. Mal hat der eine ein bisschen die Nase vorne, mal der andere. Aber das sind dann schon Details.

Am Ende entscheidet also die persönliche Vorliebe und vor allem das Ökosystem. Würde ich das noch als Punkt hinzufügen, würde für mich Apple gewinnen, daher bin ich mit einem iPhone unterwegs. Wobei das Smartphone selbst nicht mehr der relevante Faktor ist, es sind eher die anderen Produkte rund um das Smartphone.

Und natürlich das OS, die einen bevorzugen Android, die anderen iOS. Ich sehe bei beiden Vorteile und Nachteile, aber mit jedem Jahr „klaut“ der eine Anbieter (bei Android ist das Google) dem anderen Anbieter die Funktionen und das geht immer hin und her, damit die jeweiligen Kunden eben auch nichts im Alltag vermissen.

Dieses Battle zeigt, dass wir den „Smartphone-Peak“ erreicht haben und wenn eine Marke vorne liegt, wie Apple im letzten Jahr, dann ist das auch viel Marketing und Vorliebe der Kunden. Ich kann beide Flaggschiffe empfehlen, nutze aber keines davon, da ich kompakte Highend-Modelle bevorzuge (ich nutze ein iPhone 15 Pro).

